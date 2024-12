ALLUMIERE - Si svolgerà domani “Il Cammino del Minatori”, una escursione che si snoda su circa 13 km, con quasi 500 metri di dislivello e della durata di 5/6 ore, comprese le soste e la pausa pranzo. «Un piccolo regalo di Natale per tutti gli amici che hanno camminato con me nel 2024 e non solo - spiega l'organizzatore - Percorreremo insieme uno dei 3 itinerari ad anello con partenza da Allumiere di un cammino inaugurato proprio quest’anno sui Monti della Tolfa, cioè Il Cammino dei Minatori». A guidare i partecipanti Stefania Calzini (guida ambientale escursionistica professione esercitata ai sensi della L.4/2013, socia della libera associazione Guide Ambientali-escursionistiche professioniste (Lagap) con tessera n°354). Questa escursione è rivolta ad adulti e ragazzi (si consiglia dagli 11 anni in su) con una certa predisposizione alla camminata e in buona salute. «Si va comunque lentamente - proseguono gli organizzatori - si fanno pause, si aspetta tutti, ci si gode della natura». Su questo itinerario sono ammessi i cani, se condotti sempre a guinzaglio a norma di legge. È necessario indossare abbigliamento a strati caldi e scarpe da trekking, cappello e guanti, bastoncini da escursionismo (consigliati); portare pranzo al sacco, qualche snack facilmente digeribile, almeno 1,5 lt di acqua, k-way (o mantellina o giacca impermeabile). Chi lo desidera può prenotare le credenziali del cammino da ritirare presso la Pro Loco di Allumiere versando un contributo di 2 euro. Appuntamento alle 9 ad Allumiere. È obbligatoria la prenotazione tramite messaggio whatsapp 3404084321 o mail stefania.calzini@hotmail.com Nel messaggio è necessario indicare, nome e cognome, luogo e data di nascita di ogni partecipante (dati necessari per poter stipulare la polizza infortuni giornaliera).

