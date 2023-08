LADISPOLI – Gli abitanti iniziano a reagire al degrado. Ed ecco una signora immortalata da telecamere private mentre getta spazzatura nell’androne di un palazzo. Scene che non sono sfuggite agli impianti gestiti da un cittadino che non ha perso tempo mettendo sui social una immagine. «Volevo avvisare questa signora – scrive il signor Stefano – che di sera, alle 21, con il suo gesto ha dimostrato tutta l’eleganza, l’educazione e la civiltà che la contraddistingue». Tanti altri i commenti su un fenomeno che si ripete spesso, specialmente in estate quando la popolazione raddoppia passando da 40mila a 100mila. Le strade sono sporche e molti ne approfittano per abbandonare il loro sacchetto dell’immondizia dove capita prima magari di tornarsene nella Capitale o in altre località.

