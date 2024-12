Nel giorno di capodanno, i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno arrestato un 49enne di origine rumena per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Attenti ai movimenti dell’uomo a tutela della sua ex convivente, vittima di condotte vessatorie, i militari della stazione di Soriano nel Cimino di pattuglia lo hanno sorpreso nell’abitazione della donna. L’uomo è stato allora immediatamente ristretto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza presso le aule del tribunale di Viterbo. Convalidato l’arresto, al netto degli accertamenti frattanto condotti dai carabinieri di via Parisi, il quarantottenne è stato raggiunto dalla misura cautelare della custodia in carcere ed è stato tradotto presso la casa circondariale di Mammagialla.