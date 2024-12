TOLFA - Tolfa gongola per la vittoria dell'enfant prodige tolfetana Sofia Mocci: la piccola grande amazzone si è fregiata di un altro prestigioso titolo. Si è, infatti, diplomata campionessa regionale ai "Campionati Regionali di Dressage 2024", che si sono svolti presso il Centro Militare di Equitazione di Montelibretti il 5 e 6 ottobre scorso.

Grande entusiasmo tra i partecipanti per l'appuntamento clou della stagione che ha visto numerosi atleti scendere in campo a caccia delle medaglie. Eccellente l'organizzazione e il supporto offerto del CME, anche durante le suggestive premiazioni allestite nel campo verde "Piazza di SIena". A premiare gli atleti, fra i quali ha spiccato la tolfetana Sofia Mocci, sono stati il Colonnello Marco Del Nevo (comandante del CME), il Presidente del CR Carlo Nepi, la consigliera Eugenia Franchetti e il Responsabile della Comunicazione del CR Alessandro Di Marco.

Per l'edizione 2024 dei Campionati Regionali di Dressage si è, quindi, fregiata del titolo di campionessa la bellissima e talentuosa Sofia Mocci dell'Aurelia Riding Club. A soli 7 anni Sofia è determinata e ha una grandissima voglia di gareggiare: continua a impegnarsi con passione e sempre col sorriso prima, durante e dopo ogni gara. Questa giovane promessa dell'equitazione è nata a Roma il 28 aprile del 2017 e subito si è dimostrata un enfant prodige: a 3 anni già saliva a cavallo e a 5 anni ha disputato la sua prima gara di salto ostacoli con un'altra pony (Caterina). Sempre a 5 anni c'è stato il suo debutto in Dressage con Minou (pony con cui ha vinto le 2 medaglie: individuale e a squadre). La campionessa tolfetana fa anche le gare a cavallo di salto agli ostacoli. "Buon sangue non mente" recita un popolare proverbio e Sofia è l'emblema di questo detto: lei, infatti, è figlia d'arte: entrambi i genitori sono esperti di cavalli. Il papà di Sofia è Mario Mocci: uno dei migliori fantini in circolazione che ha vinto finora numerosi titoli e competizioni; la mamma invece è Simona Modugno appassionata di cavalli, amazzone che ha vinto vari titoli (per problemi di salute si è divuta ritirare e da quel momento ha cominciato ad allenare e attualmente svolge il suo ruolo di istruttrice presso l'Aurelia Riding Club di Palidoro; anche la zia di Sofia è un'allenatrice equestre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA