TARQUINIA - In occasione delle Giornate europee del Patrimonio, la Soprintendenza apre a Tarquinia le porte di due tra i suoi splendidi siti archeologici, la Tomba Maggi, presso la Necropoli di Monterozzi e il sito di Gravisca.

La visita alla Tomba Maggi promette un viaggio nell’arte etrusca restaurata ed è prevista per sabato 27 settembre alle ore 16 con appuntamento presso il parcheggio della necropoli. Necessaria la prenotazione obbligatoria entro oggi 24 settembre. Alla scoperta di Gravisca, tra commercio e cultura etrusca, è invece l’appuntamento previsto per domenica 28 settembre alle ore 11. Per la circostanza è raccomandato abbigliamento e scarpe comode.

Il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia invece apre le porte della Tomba dell’Orco, della Tomba degli Anina (fondo Scataglini) e del Museo nazionale di Tarquinia. Sabato 27 e domenica 28 settembre visite guidate su prenotazione obbligatoria alla Tomba dell’Orco alle ore 10:00, alle 11:00, e alle 12:00 (max 20 partecipanti ogni ora) con biglietto di ingresso a tariffazione ordinaria. Inoltre, apertura straordinaria della tomba degli Anina sempre sabato e domenica alle ore 10, senza prenotazione, con biglietto d’ingresso a tariffazione ordinaria. Infine museo aperto nelle stesse giornate di sabato 27 settembre dalle 20,30 alle 22,30 con biglietto d’ingresso alla tariffa ridotta di 1 euro.

