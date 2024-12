Si chiama “Mille occhi sulle città” il protocollo d’intesa sottoscritto dalla prefettura di Viterbo, nove Comuni e due istituti di vigilanza privata, per la valorizzazione dell’attività delle guardie giurate nell’ambito della sicurezza cittadina. I contenuti sono stati definitivi in via conclusiva nei giorni scorsi e ieri, il protocollo, sottoscritto dal prefetto, è stato inoltrato per la firma digitale ai sindaci di Viterbo, Acquapendente, Capodimonte, Cellere, Gallese, Montefiascone, Nepi, Orte e Tarquinia e a due istituti di vigilanza privata operanti in provincia (Istituto di Vigilanza privata della provincia di Viterbo s.r.l. e Il Globo Vigilanza s.r.l.). Il protocollo prevede che le guardie giurate degli istituti di vigilanza firmatari, ordinariamente impiegate nella salvaguardia e custodia dei beni pubblici e privati, svolgano anche attività di osservazione finalizzata all’eventuale comunicazione alle forze di polizia e alle polizie locali di ogni notizia concernente situazioni di rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta, sottolineando come essa costituisca un ulteriore, significativo tassello verso più elevati standard di sicurezza nei territori del Viterbese. Ha espresso, altresì, l’auspicio che anche altre amministrazioni locali e istituti di vigilanza aderiscano all’iniziativa.