SANTA MARINELLA - «Siamo sinceramente sorpresi che a rispondere alle legittime domande sui problemi della Polizia Locale creati dalla politica sia la Comandante e non il Sindaco Tidei, che pure ama presenziare quando ci sono inaugurazioni e telecamere, ma resta in silenzio quando si tratta di assumersi responsabilità». Stefano Marino della lista civica “Io Amo Santa Marinella” torna sulla questione della carenza di personale della Polizia locale a Santa Marinella. «Voglio esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza al corpo dei Vigili urbani di Santa Marinella - dice Marino - che in questi anni, tra mille difficoltà e carenze dovute soprattutto alla mancanza di programmazione politica, hanno comunque cercato di garantire servizi e presenza sul territorio. Sono donne e uomini che meritano rispetto e riconoscenza da parte di tutta la città». «Rimane però un dato amaro: - aggiunge Marino - da oltre 15 anni, sia a destra che a sinistra, in ogni campagna elettorale si promette sicurezza e rilancio della Polizia locale, ma alla prova dei fatti nessuno ha fatto nulla di concreto. E ogni volta che si torna a parlare di sicurezza, la soluzione è sempre il solito annuncio, il solito giro di parole, ma mai una vera assunzione di responsabilità. Santa Marinella ha bisogno di meno parole e più fatti. Se fossimo al governo della città, avremmo già avviato una vera programmazione delle assunzioni, un piano per la sicurezza trasparente e condiviso, e una presenza costante e reale nei quartieri. Perché la sicurezza non è uno slogan, ma un diritto di tutti. Il tempo delle promesse e dei proclami è finito. Ora servono risposte, rispetto per chi lavora e un’amministrazione che abbia il coraggio di metterci la faccia, sempre. Basta silenzi, basta scaricabarile».

