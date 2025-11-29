FIUMICINO - Importanti mozioni sono state approvate nel consiglio comunale di Fiumicino. Due erano state presentate dai gruppi di opposizione, entrambe trasformate in documenti d’aula. La prima mozione riguarda l’implementazione delle corse ferroviarie sulla linea FL5 tra Roma e i Comuni di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Severa, Santa Marinella e Civitavecchia, con particolare attenzione al potenziamento dei collegamenti nelle ore notturne a tutela della sicurezza dei giovani.

«L’implementazione delle corse ferroviarie tra Roma e il Comune di Fiumicino, tra gli altri, è un servizio condivisibile che va a favore soprattutto dei più giovani e aumenta il livello di sicurezza e di prevenzione degli incidenti", ha dichiarato il Sindaco nel suo intervento in aula.

Accolta inoltre la mozione sull’attivazione di uno sportello Enel Energia presso il Comune di Fiumicino, un servizio pensato per agevolare cittadini e famiglie nelle procedure e nelle consulenze legate alla fornitura energetica. Il Sindaco ha sottolineato come la proposta, sia coerente con la visione dell’Amministrazione: “ Intendiamo favorire il decentramento amministrativo e avvicinare i servizi ai cittadini: per questo abbiamo già attivato uno sportello INPS, nei mesi scorsi, all’interno della sede comunale, uno strumento per semplificare la vita delle persone e avvicinare i servizi al cittadino».

Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità la mozione dedicata al ripristino del “Posto Occupato” nella Sala consiliare, un gesto simbolico per ricordare e onorare tutte le donne vittime di violenza, riaffermando l’impegno dell’Amministrazione nella lotta alla violenza di genere.

È stata inoltre accolta la mozione della maggioranza relativa alla installazione e messa in sicurezza delle fermate Cotral nel territorio comunale, molte delle quali, risultano ad oggi prive dei requisiti necessari. “Si tratta di un intervento urgente e necessario per garantire sicurezza e accessibilità ai cittadini che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico», ha dichiarato il presidente del consiglio comunale, Roberto Severini.

«Avviare l’iter, in collaborazione con gli enti competenti, per l’installazione e messa in sicurezza delle pensiline Cotral sul tratto della via Aurelia ricadente nel territorio di Fiumicino”. Lo prevede la mozione, approvata dal consiglio comunale, a firma dei consiglieri di Forza Italia Roberto Severini, Francesca De Pascali, Alessio Coronas, Valentina Giua e Mario Balletta.

«La via Aurelia – si legge nel documento – rappresenta un nodo importante della mobilità locale, attraversata quotidianamente da numerosi pendolari che dalle località a nord del territorio si dirigono verso Roma per lavoro o studio e, nel periodo estivo, per raggiungere le mete balneari. Le pensiline, in alcuni punti, sono o assenti o fatiscenti. La loro presenza contribuisce a garantire condizioni minime di decoro e sicurezza. Sono numerosi i cittadini che mentre attendono l’autobus sono costretti a sedersi addirittura a terra. Per questo - spiegano i consiglieri - in un clima di collaborazione istituzionale abbiamo voluto porre l’attenzione su una problematica molto sentita dai cittadini delle località nord chiedendo un intervento degli enti competenti. Un ringraziamento al Consiglio Comunale e a tutti i colleghi che hanno accolto favorevolmente la nostra mozione».