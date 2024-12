LADISPOLI – Estate più al sicuro con sei vigili urbani che entreranno in servizio dal prossimo 1 luglio per circa 5 mesi. La Polizia Locale si rafforza con l’innesto di nuove unità stagionali. In settimane si è svolto il concorso pubblico che ha portato alla selezione finale. Su una cinquantina di iscritti alla gara a Palazzo Falcone si sono presentati solamente in 17 per la prova orale svolta davanti ad una commissione creata ad hoc. Dai 17 poi, poi è stato scelto il blocco dei sei. Coordinati dal comandante Sergio Umberto Blasi, gli agenti verranno impiegati per vari servizi, tra cui l’isola pedonale estiva in centro per consentire di allungare l’orario e di avere una copertura più prolungata nel week end. I “caschi bianchi” daranno comunque manforte ad un personale limitato in base alle esigenze di una città che ha 40mila abitanti ma che in estate arriva almeno al doppio. E così potranno avvenire anche più regolarmente le turnazioni per ferie e malattia. Previsti almeno due quad e biciclette in dotazione per i vigili per muoversi più liberamente sul territorio che soffrirà particolarmente per la viabilità a causa dell’arrivo dei vacanzieri romani. Ci sarà bisogno di maggiori controlli anche a causa delle soste selvagge per via dei posti persi in centro per la realizzazione della pista ciclopedonale, un cantiere infinito. Chiesti maggiori controlli anche contro la movida sfrenata. Il personale con le due ruote potrà avere accesso più agevolmente sulla costa e nel centro urbano di Ladispoli.

Miglioramenti anche nella vicina Cerveteri con l’entrata in servizio nel mese di luglio di tre agenti stagionali, come annunciato dall’assessore a Personale e Bilancio, Alessandro Gnazi. La vera novità è che resteranno operativi fino al 31 dicembre e uno di loro sarà assunto anche a tempo indeterminato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA