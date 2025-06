CERVETERI – Una consolare per risolvere i disagi sull’Aurelia e su via Fontana Morella, a Cerenova. Di questo si continua a parlare sul territorio, tra le tante proposte dei cittadini e dei comitati di zona e le risposte dell’amministrazione comunale. Traffico, incidenti e problemi di sicurezza. La sindaca, Elena Gubetti, interviene sulla consueta rassegna mattutina “News&Coffee” rassicurando almeno sulla volontà di dar seguito ad un progetto che finora è rimasto chiuso nel cassetto. Anche perché dopo la nascita di un centro commerciale e dell’apertura della farmacia comunale le cose sono decisamente peggiorate sul fronte della viabilità. E in estate è previsto l’arrivo di decine di migliaia di villeggianti romani, un aspetto in più da considerare non solo sulla statale ma anche sulle arterie interne di Cerenova. «Lì stiamo portando avanti un progetto concreto – risponde Gubetti – per la creazione di uno svincolo che passi all’interno della cantina e dia modo a chi è in viaggio verso Civitavecchia di defluire senza fermarsi al semaforo. Avevamo in mente altre proposte, come la rotatoria oppure un’opera a forma di 8, ma l’Anas ha risposto negativamente». Una bocciatura che era arrivata per la simultanea presenza della caserma militare e di quella dei vigili del fuoco. I residenti chiedono un’accelerata mentre il Granarone, per questo svincolo, aveva messo inserito 300mila euro nel bilancio preventivo.

