CERVETERI - Il restyling di Campo di Mare è sempre fermo al palo e i residenti lanciano l’ennesimo grido di aiuto per una situazione di abbandono senza precedenti in piazza Prima Rosa. «Siamo costretti a segnalare nuovamente la situazione di degrado persistente – scrivono gli abitanti - in cui viviamo a causa dei lavori abbandonati a piazza Prima Rosa. Come documentato da video e foto, il sito presenta un quadro di abbandono e degrado che non solo è inaccettabile, ma anche dannoso per l'ambiente e il paesaggio». Il progetto avrebbe dovuto far rinascere quest’area a pochi metri dal lungomare. La riqualificazione e la valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di un impianto sportivo lineare e in aggiunta del completamento del parco urbano-naturalistico inclusivo con parcheggi annessi è solo un miraggio. Eppure è un piano da 2 milioni di euro circa.

«Non comprendiamo – denunciano ancora i cittadini - come possa essere giustificata la sospensione dei lavori per mesi, con la motivazione delle ferie. È chiaro che la gestione di questo progetto è inefficiente e non tiene conto delle esigenze della comunità». Da qui le ulteriori richieste alla classe politica, in particolare all’amministrazione comunale di Cerveteri. «Chiediamo nuovamente – conclude la nota della popolazione di Campo di Mare - quando riprenderanno i lavori e quali misure saranno adottate per garantire che il progetto sia completato nei tempi e nei modi stabiliti. È inaccettabile che la cittadinanza debba subire le conseguenze di una gestione così palesemente inadeguata. Occorre fare luce sulla situazione e sollecitare interventi concreti per risolvere questo problema». A puntare l’indice contro l’immobilismo in estate erano stati anche il comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare e il consiglio cittadino sempre delle due frazioni balneari. La sindaca, Elena Gubetti, aveva effettuato diversi sopralluoghi per stare col fiato sul collo alla ditta ma, evidentemente, non ci sono stati grossi miglioramenti.

