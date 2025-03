CIVITAVECCHIA – Un diverbio tra mamma e figlio è culminato con l’arresto di un uomo sulla quarantina.

È accaduto a San Gordiano nella mattinata di mercoledì, quando i Carabinieri della compagnia di Civitavecchia sono stati allertati per una discussione in atto all’interno di un appartamento.

I militari dell’Arma in pochi minuti sono giunti sul posto e hanno tentato di riportare la calma all’interno dell’abitazione.

A quanto pare però l’uomo avrebbe alzato i toni, utilizzando metodi poco opportuni nei confronti del personale operante.

Ogni tentativo di riportare l’ordine è risultato vano, tanto che i Carabinieri avrebbero faticato non poco a spiegare le loro ragioni al quarantenne, visibilmente alterato.

Alla fine l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e l’Autorità giudiziaria ha disposto per lui i domiciliari.

Nella mattinata di ieri la direttissima, con il giudice che ha disposto l’obbligo di firma a carico dell’uomo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA