FIUMICINO - Fiumicino ha dato il suo benvenuto al Natale 2023 con una splendida illuminazione lungo via Torre Clementina. Sin dal primo istante, venerdì 8 dicembre, la strada si è riempita di persone di tutte le età, grandi e piccini, che si sono lasciati coinvolgere nell’atmosfera festiva. Le luminarie natalizie sono state un vero spettacolo per gli occhi, creando un’atmosfera magica e incantata lungo tutto il percorso. La musica natalizia ha accompagnato le persone lungo la strada, con brani celebri come “Last Christmas”, “A Natale puoi” e “All I want for Christmas”. Queste note familiari hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente e hanno rafforzato lo spirito natalizio che animava la folla. Alcuni sono arrivati con la propria famiglia o con il partner, desiderosi di trascorrere una romantica passeggiata tra le luci natalizie. Altri, invece, hanno scelto di partecipare all’evento con amici o addirittura da soli, godendosi lo spettacolo e immergendosi completamente nell’atmosfera natalizia: l’obiettivo di tutti era lo stesso, ovvero dare il benvenuto al Natale in modo festoso e gioioso. Nonostante il freddo intenso e qualche goccia di pioggia, il divertimento non si è fermato. Le luminarie hanno creato un’atmosfera accogliente, e le persone hanno continuato a ballare, cantare e divertirsi nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Tuttavia, sono stati i bambini i veri protagonisti della serata, assaltando le giostre messe a disposizione lungo la strada. E, soprattutto, facendo “amicizia” con l’orso gigante allestito sulla via. Le loro risate e la loro allegria hanno reso ancora più speciale l’evento, regalando a tutti un sorriso sulle labbra. Le luminarie e le note natalizie hanno creato un’atmosfera unica, che ha unito le persone e ha reso l’inizio delle festività un momento indimenticabile. Fiumicino, con la sua accoglienza calorosa e l’energia contagiosa dei suoi abitanti, ha dimostrato ancora una volta di essere una meta perfetta per vivere il Natale in modo speciale e coinvolgente. L’accoglienza calorosa riservata al Natale a Fiumicino è un chiaro segno dell’importanza che questa festività riveste per la comunità locale. È un periodo in cui le persone si uniscono, condividono momenti di gioia e riflettono sui valori di amore, solidarietà e speranza. L’illuminazione delle luminarie e l’entusiasmo delle persone sono un richiamo a vivere il Natale con il cuore aperto. «Abbiamo illuminaro tutta mo tutta la città – ha dichiarato il sindaco Baccini prima di premere il pulsante ed accendere a festa Fiumicino -. Abbiamo Iniziato da Via Torre Clementina, dal palazzo comunale e nei prossimi giorni tutte le località verranno illuminate. Sarà un’occasione per ricordare i valori del Natale come la famiglia e la solidarietà. Fiumicino è una città accogliente e abbiamo voluto valorizzarla e renderla ancora più ospitale nei luoghi maggiormente caratteristici», ha concluso il primo cittadino. Ad augurare Buone Feste alla città anche il Vicesindaco, Giovanna Onorati, l’Assessore allo Sviluppo alle Attività Produttive, Raffaello Biselli, la Consigliera Comunale Federica Poggio, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento insieme a tutta l’amministrazione, oggi presente sotto l’arco luminoso posto all’inizio di Via Torre Clementina, (Lato Locomotiva Antica) per l’inaugurazione delle luminarie. Organizzato un flash mob natalizio che ha visto protagoniste alcune scuole di danza del territorio: Thru Ballet, Traiano scuola d’arte, Scuola di danza di Ylenia Centra, New Free Dance e Mille Luci.«Il nostro progetto di città è questo; un percorso a lungo termine mirato a connettere tutte le località ed abbiamo voluto farlo anche in occasione del Natale. Nei prossimi giorni accenderemo le luminare natalizie anche in altre zone del Comune, proprio per lanciare un segnale importante di coinvolgimento», ha sottolineato a sua volta l’assessore Raffaello Biselli durante gli Auguri di Natale ai presenti. «Volevamo regalare alla nostra bellissima città l’atmosfera natalizia che merita. Siamo Partiti da Borgo Valadier, ma in poco tempo metteremo un soggetto luminoso in ogni località. Buone feste a tutti», ha confermato Federica Poggio. Il fronte del Comune é illuminato con delle cascate di luce e con una monumentale Stella Cometa 3 D posta lungo il lato di via Portuense. Addobbate anche la rotatoria tra via degli Orti e via Torre Clementina con l’Albero di 12 metri e la passerella pedonale adornata con luci. All’inizio della strada parallela al porto canale posto un arco di luci con la scritta di benvenuto “Merry Christmas”. Addobbo esterno e luminarie su tutti i lati del palazzo Grassi. La cerimonia ha aperto ufficialmente il programma degli appuntamenti delle festività natalizie che dureranno fino alla Befana.