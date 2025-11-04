CERVETERI – Tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel centro storico. Il countdown è già iniziato e l’amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interessa affinché il progetto prenda corpo. «Vogliamo che nel periodo natalizio – sostiene Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura del Granarone - famiglie e giovani scelgano Cerveteri e scelgano il nostro salotto etrusco per trascorrere pomeriggi, serate e giorni di festa. Tutti gli interessati, possono consultare la documentazione e per ogni ulteriore richiesta di approfondimento, possono mettersi in contatto con il personale dell’ufficio Cultura». L'avviso pubblico, disponibile sul sito www.comune.cerveteri.rm.it, è finalizzato alla realizzazione della pista di pattinaggio, da realizzarsi dal 5 dicembre al 7 gennaio nella centralissima piazza Aldo Moro dove solitamente viene realizzato anche l’albero di Natale. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato per le 12 di martedì 18 novembre. Si può presentare domanda tramite pec all'indirizzo comunecerveteri@pec.it inserendo nell'oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse pista di pattinaggio-Natale Caerite 2025/2026". «Oltre agli appuntamenti legati alla tradizione – prosegue Francesca Cennerilli -, come ad esempio, il più importante e storico di tutti, ovvero il Presepe vivente del Parco della Legnara, oltre alle luminarie, per le quali abbiamo ottenuto un contributo regionale di 30mila euro e agli eventi culturali all’interno delle sale comunali, vogliamo puntare sulla pista di pattinaggio, importante attrattiva, che auspichiamo possa coinvolgere tante persone. Ai fini dell’affidamento, sarà dato maggiore punteggio a quelle realtà che offriranno una programmazione di eventi e appuntamenti di intrattenimento aperti a tutti: non solamente uno spazio per pattinare ma anche ritrovo di iniziative di vario genere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA