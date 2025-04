CERVETERI – Dopo le polemiche arrivano, finalmente, i fondi di Città Metropolitana per sistemare le buche su via Settevene Palo Nuova. L’arteria provinciale non verrà riqualificata per intero, ma solo un tratto di circa due chilometri, una parte comunque malandata. Gli automobilisti e i pendolari avevano chiesto interventi. «Quello che possiamo dire – anticipa Alessio Pascucci, consigliere metropolitano e consigliere comunale a Ladispoli – è lo stanziamento di fondi per riqualificare più di due chilometri di strada. Sappiamo che non è l’intero tratto stradale provinciale ma è un intervento importante in un punto assai critico che risolverà le problematiche relative alla parte più ammalorata tra i comuni di Cerveteri e Bracciano. È doveroso ringraziare la consigliera delegata alla Viabilità e Infrastrutture Manuela Chioccia perché ha mantenuto la promessa. Nelle prossime ore sapremo a quanto ammonta l’impegno di spesa complessivo per la nostra zona, dato che la gara ad evidenza pubblica riguarda tante altre azione di ristrutturazioni delle arterie nella nostra provincia». Non avendo somme disponibili nel 2024 e all’inizio di quest’anno, Città Metropolitana si è limitata a posizionare i cartelli con i quali si può procedere solo a 30 chilometri orari nella maggior parte dei casi, persino su questa strada ad alto scorrimento dove le ambulanze del 118 fanno avanti e dietro con l’ospedale di Bracciano Padre Pio. «Ringraziamo Città Metropolitana – commenta Luigino Bucchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – meglio due chilometri e 200 metri che niente. Sarà comunque un intervento buono con bitume da 9 centimetri da quanto ci hanno detto i tecnici. I cantieri dovrebbero partire a maggio, tempo permettendo. Non si poteva più aspettare. Speriamo che in futuro torni a nuova vita l’intera Settevene Palo Nuova».

È un’area che ha subito anche il degrado per via delle numerose discariche a cielo aperto che si erano formate per colpa degli incivili e rimosse nelle scorse settimane dopo una maxi bonifica.

