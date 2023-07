SANTA MARINELLA – La presidentessa del Comitato per la Casa Stefania Abbatiello scrive al sindaco Tidei, per chiedere di aumentare le corse del servizio pubblico di trasporto, che spesso non raggiunge alcune zone particolarmente lontane dal centro cittadino. In particolare, i residenti del compendio immobiliare di via Elcetina, dove vi risiedono diverse famiglie che hanno ottenuto la casa popolare.

“Scrivo in merito al disagio del trasporto pubblico locale – dice la Abbatiello - essendo una pendolare, trovo ingiustificato che, di recente, le corse della 1Bis, che percorre la strada dove abitiamo, siano state ridotte, invece di essere incrementate. Incremento necessario a favorire chi deve recarsi al lavoro. Faccio presente infatti che non solo l'orario precedente era più favorevole ai cittadini, ma che andrebbero aggiunte altre due corse, una almeno alle 6 del mattino e una alle 20 per chi, come me, svolge lavori umili che cominciano la mattina presto e finiscono nel tardo pomeriggio. Sono certa che un'amministrazione sensibile ai lavoratori o a chi non può permettersi i costi di un'automobile, darà un riscontro positivo a questa mia richiesta, che riguarda non solo la sottoscritta ma tutte le persone che abitano nella zona”. Anche le insegnanti del Liceo Scientifico condividono questa richiesta. “Anche i ragazzi del Liceo trovano difficoltà a prendere la corsa delle 14 – spiega una insegnante - che in nessun modo si riesce a spostare di soli cinque minuti. Il risultato è, che appena possono e se possono, comprano macchine o motorino. Non solo la mobilità interna è un fatto economico, ma se non abbiano sufficienti corse incentiviamo l'uso privato dei mezzi, altro che transizione ecologica. Insomma è un tema da affrontare”.

