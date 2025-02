SANTA MARINELLA – Arriva dagli uffici comunali una opportunità di avere un lavoro attraverso il servizio civile. Fino alle 14 del 18 febbraio, è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra quest’anno e il prossimo, sul territorio comunale nell’ambito del servizio civile universale. La giunta ha infatti approvato la delibera di adesione al progetto nazionale, promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e gestito da Anci, suddividendo i nove volontari tra la biblioteca civica, la sede di Lungomare Marconi e il castello di Santa Severa. Nello specifico, la proposta, si articola in tre progetti: Prendiamoci per mano aperto a tre volontari (di cui uno con Isee basso), con sede a Lungomare Marconi, nell’ambito del programma di sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese. Il secondo progetto “Insieme al museo” aperto a volontari, con sede presso via del Castello, rientrante nel progetto cultura creiamo 2025, per la tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali. Il terzo progetto “La biblioteca anima il territorio” aperto a tre volontari con sede presso la biblioteca, rientrante nel di tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali. “Si tratta di un’opportunità per i giovani dai 18 ai 29 anni – dice il sindaco - che decidono di dedicare un anno a favore di un impegno solidale, con valore di coesione sociale, aggiungendo un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa”. Si garantisce un minimo di indipendenza economica, utile anche a fini previdenziali, concorsuali e universitari, agevolando l’inserimento nel mondo del lavoro. Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid.

