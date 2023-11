SANTA MARINELLA – Torna a far parlare di se la signora disabile Alessandra Incoronato, che dopo essersi vista bloccare la sua auto con un fermo amministrativo, per non aver pagato al Comune un debito di 89 euro, oggi esce pubblicamente con un messaggio ai suoi conoscenti per porre all’attenzione la sua difficile situazione. “Non avendo più speranza per risolvere tutti i problemi che si sono creati grazie a coloro che avrebbero dovuto proteggerci e che invece ci hanno rovinato – dice la Incoronato – chiedo aiuto a chi può permettersi di alleviare le sofferenze di una famiglia ridotta in povertà. La storia è lunga e complessa, ma ci sono prove di vicende che mi sono accadute che non lasciano dubbi. Da tempo stiamo facendo una vita di grandi sacrifici per una questione di cinquemila euro. Sì solo 5000 euro che ci hanno rovinato la vita. Si mangia, si sopravvive, ma ciò che è rimasto in sospeso, come il conto della banca e il nostro condominio, il tutto ammonta a 5000 euro. Il resto non conta. Sono disabile terminale e vorrei tanto andarmene vedendo che tutto è a posto, anche perché, il mio amato marito che mi sta accanto da 24 anni, ha smesso di lavorare per assistermi, ed io vorrei che restasse in questa casa anche dopo che verrò a mancare. La nostra casa ha un mutuo da pagare ancora per dieci anni. Quindi dovrò pagare ancora tante rate senza un lavoro e questo per me è motivo di angoscia. Vorrei che tutti i grandi sacrifici che abbiamo fatto, non andassero buttati via, sono anni duri, ma vissuti con amore e valori. So che ci sono tante persone, forse anche in condizioni peggiori, ma il Signore ci dice prima di guardare la nostra famiglia e poi gli altri. Noi abbiamo sempre fatto il contrario, prima gli altri e poi noi. Oggi però abbiamo bisogno di voi. Per questo ho deciso di scrivere questa lettera affinchè qualche benefattore possa aiutarci, ringraziando comunque sempre Dio e mio marito che mai mi ha fatto mancare da mangiare o qualsiasi cosa mi serva”. “È solo un appello di aiuto per i benefattori – conclude la Incoronato - non certo per la gente comune, che sappiamo benissimo quanto costa la vita e che anche loro hanno difficoltà. Ringrazio chi ha la possibilità e vorrà aiutarci”.

