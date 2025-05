Circolavano alla guida di veicoli con patenti straniere contraffatte. Smascherati e denunciati dalla polizia. A seguito dell’intensificazione dell’attività di controllo, gli agenti della polizia stradale di Viterbo, dopo aver fermato un veicolo per un normale accertamento, si sono accorti che la patente di guida di un paese europeo esibita dal conducente, che a prima vista sembrava autentica, risultava contraffatta. Nei giorni successivi nell’ambito di ulteriori attività di vigilanza stradale sono stati i individuati altri due conducenti in possesso di titoli di guida, sempre appartenenti a paesi della comunità europea, risultati anch’essi contraffatti.

Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che in un caso era stata persino richiesta la conversione della patente agli uffici della Motorizzazione civile italiana. Tutti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e, non essendo titolari di patente di guida perché mai conseguita, sono stati anche sanzionati per le relative violazioni del Codice della Strada.