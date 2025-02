LADISPOLI – Due feriti, quattro auto coinvolte, viabilità in tilt per oltre un’ora. Questo il bilancio dell’incidente di ieri mattina sul ponte Navarra a poca distanza da via Palo Laziale. Ad avere la peggio una donna 50enne e un uomo coetaneo trasportati con l’ambulanza del 118 rispettivamente all’ospedale Pio di Bracciano e all’Aurelia Hospital di Roma. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Illesi gli altri conducenti che hanno atteso l’arrivo sia dei sanitari che degli agenti della Polizia locale. Vigili urbani impegnati a gestire la viabilità in un punto caotico. Gli automobilisti sono stati costretti ad effettuare l’inversione di marcia e tornare indietro per prendere l’uscita nord sulla statale Aurelia. E non è la prima volta che in via Palo Laziale si verificano scontri o investimenti di pedoni. A proposito di persone travolte, un 60enne è stato colpito in pieno nel parcheggio di un supermercato in piazza Glasgow, mentre a poche ore di distanza due macchine sono entrate in collisione tra via Claudia e via Nino Bixio. Anche in questi due casi non si contano feriti gravi.

