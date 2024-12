Brutto incidente stradale oggi pomeriggio sulla strada Cimina dove un’auto e un tir si sono scontrati e una donna di 41 anni è rimasta ferita.

Il fatto è avvenuto intorno alle 14 nel tratto tra la strada provinciale 39 e la località di San Rocco nel territorio di Caprarola.

Per cause ancora in corso d’accertamento, la vettura e l’autoarticolato si sono scontrati e ad avere la peggio è stata la donna alla guida dell’auto.

E’ rimasta infatti incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Viterbo per liberarla.

E’ stata quindi affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Da quanto si è potuto apprendere la donna avrebbe riportato la frattura del piatto tibiale e diverse escoriazioni. Illeso invece il conducente del tir. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso.