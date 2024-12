TARQUINIA – Aurora, una bambina di 12 anni, è scomparsa da casa intorno alle 19,20, dalla zona periferica dove si trova il centro commerciale Top 16 a Tarquinia.

Subito i famigliari hanno lanciato l’allarme e diffuso sui social la fotografia della ragazzina, al momento ricercata dalle forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri, Protezione civile e vigili del fuoco. Momenti di apprensione in città.

Alcuni cittadini affermano di averla vista intorno alle 20,45 in via dei Velka: «Eravamo in palestra e abbiamo notato davanti la porta una bambina sola… gli abbiamo chiesto se era tutto ok...ha risposto sì e ha continuato a camminare».

Sul posto per le ricerche anche la mamma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA