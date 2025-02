LADISPOLI – Scontro tra due auto in via Taranto: quattro i feriti, di cui due in codice rosso. È il bilancio dell’incidente avvenuto sabato mattina all’alba in pieno centro urbano dopo l’incrocio con via Cagliari. In una delle due macchine viaggiavano una ragazza con il suo amico entrambi 23enni e sono in codice rosso. Lei è ricoverata all’Aurelia Hospital, lui invece San Paolo di Civitavecchia. Nell’altra vettura altri due giovani: alla guida un 25enne di origini romene e il passeggero 26enne trasportati anche loro in ospedale. L’impatto è stato violento. Sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze e gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Civitavecchia per stabilire la dinamica esatta. La madre della ragazza ha lanciato un appello pubblicamente. «Spero ci sia qualcuno – sostiene - che abbia visto ciò che è accaduto alle 5 in via Taranto o che si sia trovato a prestare soccorso e chiamare il 118. Mia figlia nella Citroen C3 con l’amico non si ricorda nulla, ha varie fratture, tra cui alla schiena, altre ferite gravi alla nuca, alle labbra e al naso. Al momento è immobilizzata». Non sarebbero emerse testimonianze finora considerato anche l’orario in cui si è verificata la collisione tra le due vetture. È il quarto incidente in tre giorni a Ladispoli. Inevitabilmente torna a suonare l’allarme sicurezza in città.

