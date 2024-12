LADISPOLI – Ruspe in azione con gli operai per riqualificare il quartiere Faro in prossimità del lungomare Marina di Palo. Turisti e residenti si augurano che il piano di restyling possa finire presto per questioni di viabilità ma soprattutto perché i parcheggi per le auto sono sempre di meno. Disagi in questi giorni per chi deve recarsi al mare. Oltre alle classiche buche, la pavimentazione era ridotta a brandelli in molte parti per la rottura in seguito agli interventi delle ditte private. Gli stessi abitanti si erano lamentati perché nei giorni di pioggia soprattutto la situazione era insostenibile. Il cantiere riguarda comunque parecchie strade: in via Albatros, piazza della Rugiada, via Pegaso, via della Fenice, via dei Gabbiani, piazza delle Sirene e via dei Delfini, l’arteria che conduce al bosco di Palo Laziale e al lungomare di via Marina di Palo. I lavori – ha specificato nei giorni scorsi il sindaco ladispolano, Alessandro Grando - saranno concentrati anche sui marciapiedi grazie all’adozione del piano di abbattimento delle barriere architettoniche. In più si dovrà attendere la realizzazione della segnaletica orizzontale sulla carreggiata.

C’è un’ulteriore richiesta dei cittadini del rione Faro e cioè che venga portata a nuova vita anche l’area verde di piazza della Rugiada alle prese con arredi e panchine da restaurare così come i giochini per i bimbi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA