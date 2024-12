CERVETERI – Era nell’aria e l’annuncio è arrivato ufficialmente dalla sua nuova squadra, la Vf Group Bardiani-Csf Faizanè. «Si continua a investire nel futuro – è la nota - puntando su un altro giovane talento, dotato di spunto veloce e già vincitore di quattro gare nella categoria juniores: La Garibaldina, il Liberazione Juniores, il Gran Premio Sportivi di Loria e la Coppa San Michele. Ferraro ha firmato un contratto quadriennale fino al 2028». Dunque Santiago Ferraro, appena 18enne, corona il sogno di entrare tra i professionisti di questa disciplina sportiva. «Felicissimo di tutto questo – sono le sue prime parole da professionista – sicuramente è la scelta giusta per la mia carriera per migliorare in un ambiente giovane e che può farti crescere. È innegabile che è un sogno che si realizza e spero di ripagare questa fiducia nei miei confronti». Un corridore completo abile anche in volata. Il cerveterano sogna di poter partecipare al Giro d’Italia. Un’aspirazione del resto molto reale per un professionista. Intanto per Santiago, cresciuto con il team Work Service-Coratti, potrebbe scattare il Giro Under 23 comunque un’occasione importante nel panorama nazionale. A settembre tra l’altro è arrivato sul podio a Rignano sull’Arno con una gara da protagonista, stando sempre dietro ai migliori e dimostrando l’ottimo momento di forma. «Siamo felicissimi per lui – confida Romina, la madre – per tutti i sacrifici che ha fatto è un grande riconoscimento. Speriamo sia l’inizio di un futuro roseo». Per Santiago ha contato molto il Gran Premio Sportivo di Loria in Veneto giunto alla sua 53° edizione. Il ciclista 18enne è stato il più veloce in volata e dopo il Liberazione di Roma alle Terme di Caracalla si è portato a casa un’altra classica importante, per la prima volta fuori dai confini laziali. Da lì altri piazzamenti d’onore. E a Cerveteri si sta facendo strada anche Lorenzo, il fratello più piccolo. Quest’anno si è portato a casa il trofeo “Mastrosanti” di Ferentino, in provincia di Frosinone, e l’ambiente ciclistico ha molte aspettative anche su questo ragazzo.

