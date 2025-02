S. MARINELLA – «Nei giorni scorsi, con una bella operazione di ripulitura siamo intervenuti per bonificare e risanare gli spazi a giardino del Cortile dei Dolia, di pertinenza del Museo del Mare e della Navigazione Antica nel castello di S. Severa». Lo afferma l’archeologo Flavio Enei. «Un grande grazie - dice - ai ragazzi del servizio civile attivi nel Museo e al personale della Multiservizi subito intervenuto per portare via un intero camion di fogliame e rami caduti. Si procederà nei prossimi giorni per valorizzare questo bellissimo spazio dove sono esposti tre dei grandi dolia di epoca romana rinvenuti sul relitto della Nave dei dolia di Ladispoli, i cui reperti sono conservati nel nostro Museo”.

©