SANTA MARINELLA - Proseguono i riconoscimenti per le attività commerciali di Santa Marinella. Questa volta è il "Mediterraneo Beach Resort" ad aver conseguito il "Wedding Awards 2024" premio dedicato ai migliori professionisti nell'organizzare matrimoni in Italia, nel campo della ristorazione. “La vetrina per lo sviluppo turistico e produttivo della nostra città - ha commentato il presidente del Consiglio Comunale con delega alle attività produttive Emanuele Minghella - passa anche da questi importanti riconoscimenti, del quale ovviamente mi congratulo con i titolari del Mediterraneo, divenuto da anni un locale di alta ristorazione e accoglienza. Questo premio conferma ciò che ho sempre sostenuto, ovvero che le qualità premia sempre, a lungo termine, e contribuisce alla promozione del territorio attraverso queste importanti vetrine nazionali. Le attività commerciali e turistiche di Santa Marinella crescono, investono e sono al passo con i tempi, obiettivo dell'amministrazione è quello di incentivare e sostenere progetti commerciali di ampio respiro, riqualificazione e modernizzazione delle strutture, attraverso una sinergia con i titolari degli esercizi commerciali, per crescere insieme e dare finalmente a Santa Marinella quell'indotto economico e turistico che ruota attorno al panorama della ristorazione. Ancora i miei complimenti ai titolari e al personale del Mediterraneo per questo bel riconoscimento”".