S. MARINELLA - Nei pressi dell’ex Parco dei Mostri, si è tenuta la settima edizione “Una Rosa per Norma”, organizzata dal Comitato 10 febbraio e dedicata alla memoria di Norma Cossetto, alle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Quest'anno la stessa iniziativa si è tenuta in più di 400 città, tra cui numerose capitali nel mondo come New York, Sidney, Dublino e tante altre. Come ogni anno, si è ricordata la figura di Norma Cossetto, simbolo di un dolore nazionale che non va dimenticato. Nell'ambito del discorso, tenuto del responsabile locale del Comitato 10 febbraio, si è parlato non solo della figura di Norma e delle vicende legate agli eventi tra il 1943 e il 1947 nei territori italiani nord orientali. Si è fatto accenno anche allo strano iter che è stato riservato alla intestazione di un luogo pubblico, deliberato del consiglio comunale, due anni or sono e che ancora non ha visto la luce. “Per tale ragione – dice il Comitato - rimaniamo in attesa della intestazione del manufatto e del largo ad esso prospiciente sito in via della Libertà. È fondamentale continuare a ricordare e a diffondere quanto accaduto a lei e a tanti nostri fratelli, perché la memoria è l’unico vero argine contro la rimozione e l’indifferenza”. Alla cerimonia erano presenti Giampiero Rossanese, coordinatore di Fratelli d’Italia, Massimiliano Baldacci, referente del Centro Studi Aurhelio, Luca Quintavalle, commissario Lega Ladispoli e una delegazione di Difendi Santa Marinella insieme ai cittadini che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza e sensibilità.

