SANTA MARINELLA - Con l’ordinanza sindacale di oggi 29 ottobre, avente per oggetto disposizioni relative all’apertura straordinaria del cimitero comunale, è stato disposto che al fine di garantire l’accesso ai cittadini che vogliono onorare i propri defunti e provvedere al mantenimento del decoro delle sepolture, appare opportuno disporre un nuovo orario di apertura e chiusura del cimitero di via dei Cipressi in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti.

E’ stato pertanto stabilito che il giorno 1° novembre, l’apertura del camposanto osserverà orario continuato dalle 8 alle 16.30.

Nel pomeriggio del 1° e del 2 novembre, il parroco della Chiesa di San Giuseppe, Don Salvatore Rizzo, celebrerà il rosario e la messa presso il cimitero comunale, rispettivamente alle 15 e alle 15.30.

“Il Comune si stringe attorno alla memoria di tutti i cari defunti – dice il sindaco Tidei - in questi giorni il personale ha verificato le esecuzioni delle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria del nostro cimitero, che come ogni anno accoglie decine e decine di persone che vengono ad onorare i propri cari”.

“Come consigliere con delega al cimitero – interviene il consigliere Alessio Rosa - mi sono personalmente assicurato che tutto fosse pronto per accogliere i visitatori dei prossimi giorni. Come sempre lavoriamo a impegnandoci affinché tutto sia in ordine”.

