SANTA MARINELLA - Verrà riaperta questa mattina la scalinata di accesso al parcheggio dell'Ex Fungo in via della Repubblica.

Il sindaco ha infatti emesso ordinanza di apertura e di fine lavori della gradinata dell’area di parcheggio sottoposta a intervento di rifacimento e messa in sicurezza

Come già annunciato nei giorni scorsi dal Sindaco e dall’assessore ai lavori pubblici . Andrea Amanati, i lavori sono terminati e stanno giungendo a compimento anche gli interventi che hanno riguardato il muro di contenimento, così che l’intera area sarà completamente fruibile,

“Torna alla città la scalinata che conduce al parcheggio e che necessitava di sistemazione urgente- ha affermato il sindaco Tidei - sono stati realizzati nuovi gradini e nuovi rivestimenti antisdrucciolo. E’ stato sostituto il corrimano, provvisto ora di pannelli in vetro antisfondamento. Sono stati inseriti segna passi luminosi e nell’insieme il manufatto è completo e sicuro. A giorni termineranno anche i rivestimenti del muro di contenimento con i materiali che rispetteranno le indicazioni della Soprintendenza”,

Soddisfatto anche il vice sindaco Amanati che ha seguito le operazioni di realizzazione. “Si è trattato di un lavoro di manutenzione straordinaria, che in queste settimana ha potuto creare dei disagi agi utenti del parcheggio, che ringrazio per la pazienza. Erano interventi necessari per motivi di sicurezza”.

“Invitiamo i cittadini a partecipare all’inaugurazione dell’apertura della scalinata - conclude il sindaco - ricordiamo inoltre che sono in cantiere altri progetti che interessano l’intera area dell'Ex Fungo, parcheggi e passaggi pedonali, che contiamo di poter realizzare a breve oltre ad una nuova piazza sopraelevata".