S. MARINELLA – Alcuni giorni fa si è riunito il gruppo promotore per la fondazione del “Comitato Viviamo la Città”, comitato che intende operare per gli abitati di Santa Marinella e Santa Severa e, più in generale, per tutto il territorio comunale. Il Comitato si propone alle comunità locali come un’organizzazione di utilità sociale e si costituisce su iniziativa autonoma e pluralistica da parte di cittadini di S. Marinella e S. Severa. La sua azione è svincolata e indipendente da quella dei partiti presenti nello scenario politico locale, e non ha per oggetto finalità di lucro. “L’esigenza di costituire un comitato, cioè un gruppo organizzato che si interessi di problematiche sociali e ambientali – dice il presidente pro tempore Carlo Cecconi - nasce dalla constatazione che da molto tempo i servizi di igiene urbana sull’intero territorio comunale funzionano male e che la città è sporca. In particolare presentano criticità i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di nettezza urbana, i servizi informativi e gestione dell’isola ecologica, tenuto conto che la Tari, cioè la tassa sui rifiuti viene applicata con aliquote certamente non basse. Il Comitato al fine di contribuire a garantire il benessere dei cittadini, quindi la loro qualità della vita, si propone di promuovere incontri pubblici sulle tematiche descritte per informare e sensibilizzare i cittadini di Santa Marinella e Santa Severa e si propone inoltre di sollecitare l’amministrazione comunale alla risoluzione dei problemi connessi”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA