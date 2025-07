SANTA MARINELLA – Continuano, da alcuni giorni, gli interventi di asfaltatura di alcune strade, che stanno interessando quei tratti del centro cittadino che necessitano di sistemazione urgente. La società Anas informa che dal 28 luglio al 6 agosto la statale Aurelia, dal Km 57 all’altezza di Villa Lessona, nei pressi dello svincolo che conduce in zona Quartaccia e al cimitero, sarà oggetto di asfaltatura negli orari notturni, cioè dalle 22 alle 6 del mattino dopo. In quelle ore, sarà possibile procedere in senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri. “Si inizia a notare, andando in giro per la città, che molti tratti di strada sono stati sistemati – dice il sindaco Tidei - sono interventi attesi dai cittadini e che stiamo attuando. Interventi che certamente dovranno ripetersi nel tempo per garantire strade sicure e funzionali”. “Abbiamo voluto che i lavori si eseguissero di notte. L’intento è quello di evitare disagi alla circolazione - spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati - abbiamo potuto constatare che questa scelta non ha recato disturbi alla circolazione. Informo inoltre che è stabilito che nei fine settimana l’intervento sarà sospeso, così da consentire la normale circolazione dei veicoli in entrata e in uscita da Santa Marinella nei giorni di maggior flusso”. Nei giorni scorsi sono state asfaltati tratti di via Saffi e Lungomare Marconi. Interventi anche su via Giulio Cesare, da via Pirgus fino al Parco Kennedy. Altre zone interessate sono via San Michele, via Terminillo e via Oberdan.

