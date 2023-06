SANTA MARINELLA – Blitz dell’Anas ieri mattina in località La Toscana, per verificare la situazione relativa ai parcheggi di fronte alle spiagge libere. Sembra che i tecnici abbiano riscontrato delle anomalie e, secondo il gruppo di minoranza, le aree di sosta sono state chiuse. Dicono infatti in una nota stampa i consiglieri Domenico Fiorelli, Alina Baciu, Roberto Angeletti, Eugenio Fratturato e Ilaria Fantozzi. “Ieri mattina all'altezza dell'entrata della Limonaia, abbiamo trovato diverse macchine dell'Anas e alcuni tecnici che si sono presentati per verificare la regolarità dell'accesso ai parcheggi de La Toscana, che vengono utilizzati per usufruire delle spiagge antistanti. Su disposizione della direzione centrale e a detta dei tecnici stessi, l'accesso secondario al parcheggio, quello di fronte alla Toscana e già chiuso perché irregolare, risulta essere abusivo e quindi, molto probabilmente, già nei prossimi giorni, verrà predisposta la chiusura in autotutela, dell'unico accesso al parcheggio. Ne consegue la chiusura totale ai parcheggi e la relativa compromissione della stagione per i cittadini che vogliono usufruire delle spiagge della zona. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Pietro Tidei che ha dichiarato che potrà ottemperare alla regolarizzazione degli obblighi imposti dal codice stradale a settembre. Dal sindaco del fare appena riconfermato, ci saremmo aspettati un minimo di lungimiranza, visto che ha governato per cinque anni e che le estati arrivano ciclicamente subito dopo la primavera e poco prima dell'autunno. Come consiglieri siamo preoccupati e rammaricati, perché al momento e stante i fatti, il sindaco non ha garantito soluzioni agli operatori e non ha fornito alternative che possano garantire un servizio essenziale ai cittadini, tutelando la loro incolumità”.

