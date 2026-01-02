SANTA MARINELLA – La commissaria prefettizia di Santa Marinella, con i poteri sostitutivi della giunta, ha approvato con delibera n. 4 del 17-12-2025 lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

L'approvazione è il primo step necessario prima della definitiva adozione con i poteri del consiglio comunale.

L’atto rappresenta la "bussola" economica del Comune, definendo come verranno allocate le risorse per la manutenzione del territorio, i servizi sociali e le opere pubbliche già in cantiere. Un documento centrale per la programmazione finanziaria dell’ente nei prossimi tre anni.

Si tratta di un atto tecnico e strategico che definisce le entrate e le spese comunali, ponendo particolare attenzione alla tenuta dei conti pubblici e alla sostenibilità economica dell’azione amministrativa.

Un elemento di rilievo riguarda la pressione fiscale, che viene mantenuta su livelli di stabilità e continuità.

La delibera permette di non perdere i tempi tecnici per l'attuazione dei progetti finanziati con i fondi europei, vitali per il rilancio infrastrutturale di Santa Marinella e Santa Severa.

L'approvazione appena avvenuta dello schema di bilancio non è l'ultimo atto. Ora il documento passerà al vaglio dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria per il parere di rito. Una volta ottenuto il semaforo verde dai revisori, la commissaria procederà, con i poteri del consiglio comunale, all'approvazione definitiva che renderà il bilancio esecutivo a tutti gli effetti.

Questo passaggio evita l'esercizio provvisorio prolungato, permettendo alla macchina amministrativa di operare con pieni poteri di spesa e di pianificazione in un momento delicato per la città.

L'approvazione "tecnica" garantisce che la prossima amministrazione politica, una volta insediata, troverà una struttura finanziaria ordinata e non dovrà affrontare situazioni di emergenza contabile, potendo concentrarsi immediatamente sulla programmazione politica.

