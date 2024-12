SANTA MARINELLA – Oggi si celebra la Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio e per l’occasione la sede della Polizia locale sarà illuminata di blu per far riflettere sull’importanza della prevenzione e della solidarietà verso chi si trova in un momento di fragilità. “La luce blu che illuminerà il Castelletto – dice il sindaco Tidei – è simbolo di speranza per chi si trova in una situazione di difficoltà emotiva. Il nostro Comune vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su uno dei temi sociali che ancora oggi è ritenuto un tabù e che è una vera piaga sociale. L’amministrazione comunale vuole dare un segnale forte e visibile, che accende la speranza e ci ricorda l’importanza di fare rete per proteggere le vite di giovani e non solo, che spesso giungono a questa terribile azione perché perdono la speranza o non trovano spalle su cui poggiarsi. “Stiamo organizzando una conferenza che tratterà questo delicato argomento – afferma Manuelli, curatore dell’iniziativa e che sarà coadiuvato nella pianificazione dell’evento dalla dott.ssa Annarita Manuelli, infermiera con esperienza decennale nel settore psichiatrico - con interventi di professionisti esperti, che sapranno approfondire il tema, fornendo informazioni utili a far conoscere e affrontare questa importante problematica e gli strumenti utili alla prevenzione”. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi nel mondo, il suicidio è tra le prime venti principale cause di morte ed è la terza causa tra gli adolescenti. In Italia si registrano ogni anno 4000 morti per suicidio. “E’ nostra intenzione – conclude il delegato alla sanità - porre l’accento sui tanti temi che riguardano la salute fisica e psichica. Lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso di informazione e approfondimento con la conferenza sull’Alzheimer al castello di Santa Severa, che ha avuto una risposta in termini di partecipazione oltre le più rosee aspettative. Continuiamo quindi con questo tipo di iniziative, certo che saranno apprezzate dalla comunità”.

