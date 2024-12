SANTA MARINELLA – “L’amministrazione comunale ha a cuore il benessere degli animali e lo dimostra con gli impegni assunti a tutela del loro benessere”.

Lo afferma con tono deciso il sindaco Pietro Tidei che aggiunge: “La nostra attenzione è testimoniata dalle varie iniziative che abbiamo intrapreso in quest’ultimo anno. In accordo con i tanti volontari attivi in città, abbiamo creato un Comitato con l’obiettivo di salvaguardare e proteggere gli animali presenti sul nostro territorio. In particolare abbiamo organizzato giornate e mercatini dedicati alla raccolta di cibo, di medicinali e di tutto quel che può servire all’accudimento di cani e gatti, i cui proprietari versano in situazione di disagio economico»

«Le porte del municipio – spiega il primo cittadino – si aprono ogni giovedì pomeriggio per accogliere le generose donazioni destinate agli animali. Abbiamo dato il via, in collaborazione con le guardie ecozoofile, alla Giornata del Microchip gratuito. Iniziativa svolta presso la sede del palazzo comunale, che per l’occasione ha ospitato decine e decine di cani e loro proprietari. Abbiamo organizzato con la SICS di Roma, dimostrazioni e addestramenti per cani da salvataggio. Non solo, tra le tante attività, ha avuto molto successo il corso per l’ottenimento di un patentino base rivolto ai proprietari di cani, che in collaborazione con ASL RM 4 ha costituito l’occasione per l’avvio di un percorso formativo finalizzato all’approfondimento del rapporto uomo-animale domestico».

«La sensibilità di questa amministrazione - sottolinea Tidei- è anche evidenziata dall’attenzione dimostrata con l’ordinanza sindacale che regola l’uso di fuochi d’artificio rumorosi, in riposta alle tante richieste ricevute dai cittadini. Inoltre, recentemente il Comune ha siglato un accordo con l’Associazione LIPU di Civitavecchia al fine di organizzare eventi e iniziative che trattino il tema della fauna selvatica e del suo recupero in caso di ritrovamento accidentali. Tutte opere e attività che hanno come unico scopo quello di proteggere i nostri amici animali e sostenere praticamente i tanti volontari che contribuiscono alla loro tutela e al loro benessere».

