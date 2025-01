SANTA MARINELLA – E’ stata inaugurata oggi la prima opera realizzata con i fondi del Pnrr. Nella mattinata, infatti, c’è stato il taglio del nastro della Scuola Pirgus intitolata a Flavia Montefiore, dove sono appena conclusi i lavori di riqualificazione. Il Sindaco Pietro Tidei, ha voluto celebrare la consegna della prima struttura, compiuta alla presenza degli alunni e delle insegnanti della scuola, a cui ha rivolto il suo discorso.

“Assistiamo oggi all’inaugurazione di un plesso scolastico che da tempo necessitava di un intervento manutentivo straordinario e che grazie ai lavori iniziati la scorsa estate sono stati realizzati - ha spiegato Tidei- abbiamo investito oltre cinque milioni di euro per l’edilizia scolastica, di cui 450mila per la sistemazione delle aule, del solaio, dell’impianto elettrico e dell’area esterna della Pirgus. Interventi che rendono la scuola più confortevole ed efficiente. Sono in corso d’opera altri edifici scolastici, la scuola Centro, dove si sta procedendo alla completa ristrutturazione nel rispetto dei tempi previsti, la nuova scuola dell’Infanzia, in via delle Colonie, il primo asilo nido a Prato del Mare, la mensa e il centro cottura nei pressi della scuola Centro. Siamo già intervenuti nel plesso Vignacce, che oggi è una scuola nuova e moderna”. Alla cerimonia del taglio del nastro, ha preso parte la signora Silvia Montefiore, mamma di Flavia, la bambina prematuramente scomparsa a cui è stata intitolata la scuola. “Un ringraziamento speciale alla mamma di Flavia Montefiore – ha concluso il sindaco - la cui presenza ha reso questo momento più speciale, ricordando sua figlia felice tra i banchi di questa scuola. Un ringraziamento anche alle istituzioni politiche, civili e religiose per la loro presenza”.

Al discorso del sindaco, è seguita la benedizione del parroco Don Salvatore Rizzo. Presenti per l’amministrazione comunale il vice sindaco Andrea Amanati, gli assessori Elisa Mei, Marina Ferullo e Pierluigi D’Emilio, la consigliera Caterina Frezza e l’architetto Ermanno Mencarelli. Hanno partecipato alla cerimonia, il comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli, le delegate alla pubblica istruzione Sonia Cervellin e Ileana Giacomelli.

