SANTA MARINELLA – La consigliera comunale di Santa Marinella Patrizia Befani esprime il proprio rammarico per non poter presenziare alla seduta odierna del consiglio comunale, a causa «dell’impossibilità di rientrare da Roma dovuta allo sciopero nazionale dei trasporti, nella quale viene conferita allo stesso don Salvatore la cittadinanza onoraria di Santa Marinella».

In tale occasione, la consigliera Befani intende comunque unirsi idealmente alla comunità cittadina per rendere omaggio a don Salvatore Rizzo, che dopo trent’anni di servizio lascia la guida della Parrocchia di San Giuseppe.

«Desidero ringraziare don Salvatore – dichiara la consigliera – per la sua guida illuminata e paterna che, per tre decenni, ha accompagnato con dedizione, sensibilità e spirito cristiano la nostra comunità di Santa Marinella»

Al tempo stesso, la consigliera rivolge un caloroso benvenuto a don Paolo Tammi, che ha assunto l’incarico di nuovo parroco della Chiesa di San Giuseppe.

«Formulo a don Paolo i migliori auguri di buon lavoro – aggiunge la consigliera – certa che saprà proseguire il cammino pastorale con rinnovato entusiasmo e con lo stesso spirito di vicinanza ai fedeli che contraddistingue la nostra comunità».

