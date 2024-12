S. MARINELLA - “E’ stata una giornata molto importante per il nostro Corpo di Polizia Locale. Oltre a celebrare San Sebastiano con il parroco Don Salvatore, con tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, abbiamo potuto porgere il nostro augurio di buon lavoro ai quattro neo agenti vincitori del concorso che da oggi hanno preso ufficialmente servizio a Santa Marinella”.

A parlare è il sindaco Tidei che ha partecipato alla commemorazione di S. Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani.

“Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto questo obiettivo – prosegue il sindaco - che ci permetterà di implementare tutte le attività svolte dal comando dei vigili urbani sul territorio. E’ anche nostra intenzione però intensificare i controlli sia sul fronte della viabilità che della sicurezza dei cittadini A tale proposito è fondamentale, non solo la fattiva e proficua collaborazione instaurata con le altre forze di polizia, in special modo con i Carabinieri delle stazioni di Santa Severa e Santa Marinella e la Capitaneria di Porto. Questa amministrazione, grazie anche lavoro svolto dall'assessore Andrea Amanati, ha potenziato il servizio di video sorveglianza della città e stiamo predisponendo, con l’assunzione dei nuovi operatori di Polizia Locale, l’utilizzo di alcuni autovelox mobili. In tal modo sarà possibile sanzionare quegli automobilisti che ancora non rispettano i limiti di velocità, in particolar modo all’interno del centro urbano, causando come purtroppo è avvenuto in passato anche gravi incidenti mortali. Infine intendiamo avvalerci anche della collaborazione delle guardie zoofile e della Polizia Provinciale per intensificare la lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle nostre colline. Voglio porgere un ringraziamento alla comandante Keti Marinangeli, che in tutti questi anni, duranti i quali il comando di Polizia Locale ha lavorato con un numero davvero esiguo di operatori, è riuscita a svolgere un ottimo lavoro assicurando tutti i servizi essenziali sul territorio.

Da oggi con la presenza dei quatto neo assunti si apre un nuovo capitolo che ci consente anche di prevedere la presenza fissa di un operatore nella frazione di Santa Severa. Speriamo nel corso dell’anno di riuscire a aumentare ancora l’organico dei Vigili Urbani con ulteriori due operatori in pianta organica”.

