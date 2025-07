S. MARINELLA – Successo per il “Torneo del Centenario”, evento che ha celebrato i 100 anni dalla fondazione della congregazione delle suore Missionarie di Santa Teresa di Gesù Bambino, nata grazie a Madre Crocifissa e Padre Lorenzo.

Dalla casa madre di Santa Marinella, l'Ordine opera oggi in 12 Paesi del mondo, promuovendo valori di fede, educazione, inclusione e solidarietà.

Questi stessi valori hanno ispirato le sei intense giornate sportive che hanno coinvolto i ragazzi dell’istituto comprensivo di Piazzale della Gioventù.

Le sei squadre partecipanti, simbolicamente dedicate ai Paesi in cui la Congregazione è presente (Italia, Romania, Tanzania, Canada, Brasile e Filippine), si sono sfidate all'insegna dell’unità e dello spirito di squadra. Le partite, ricche di colpi di scena, hanno messo in luce, non solo il talento sportivo, ma anche la lealtà e il rispetto reciproco, con un'originale regola che assegnava doppio valore ai gol segnati dalle ragazze, sottolineando il messaggio di parità e inclusione.

La giornata conclusiva, tenutasi al Palazzetto dello Sport, è stata un vero e proprio evento cittadino. Tra gli ospiti il Sindaco Pietro Tidei e l’assessore allo sport Marina Ferullo, affiancati dalla Superiora Generale dell’Ordine, suor Lilian Kapongo, giunta dalla Tanzania. Prima delle gare, il pubblico, ha assistito a un apprezzato spettacolo con le cheerleaders coordinate da Liliana D’Adda e le esibizioni di Sofia Setteceli e Francesca Mancone, studentesse vincitrici del concorso "Be Kind". Il Sindaco, visibilmente soddisfatto, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa.

“Questo torneo del centenario è stato molto più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento di aggregazione straordinario, che ha saputo unire i nostri giovani nel segno di valori fondamentali come la pace, la fratellanza e il rispetto reciproco. Vedere questi ragazzi competere con lealtà e gioia, celebrando un secolo di missione delle suore ci riempie di orgoglio. Santa Marinella ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità viva, capace di onorare la propria storia e di guardare al futuro attraverso lo sport e l'educazione dei nostri giovani.

“L'assessore allo sport Marina Ferullo ha aggiunto. “Il Palazzetto dello Sport è stato teatro di una manifestazione indimenticabile. L'energia e la passione dei ragazzi, unite al messaggio profondo di inclusione veicolato dal torneo, dimostrano come lo sport sia un veicolo potente per la crescita personale e collettiva. Ci auguriamo che iniziative come queste possano ripetersi, continuando a ispirare le nuove generazioni”.

Le tre finali hanno visto le Filippine vincitrici del 1º posto, il Canada sul podio per il 3º posto e la Romania premiata con il 5º posto. Santa Marinella ha così onorato, con lo sport e la partecipazione attiva dei giovani, un secolo di missione carmelitana, rilanciando quei valori di servizio, accoglienza e fratellanza che continuano oggi a guidare l’azione delle Suore Missionarie di Santa Teresa di Gesù Bambino”.

