SANTA MARINELLA - E’ attiva sin da venerdì, la nuova sala d’attesa della stazione ferroviaria. “Finalmente dopo tanta attesa – dice il sindaco Tidei - i nostri cittadini potranno nuovamente usufruire del locale destinato all’attesa del treno. Sappiamo quante centinaia di concittadini ogni giorno prendono il treno per recarsi sul posto di lavoro o all’Università e quanto sia fondamentale in inverno, come in estate, potersi riparare a seconda delle condizioni meteo stagionali. Seguiamo passo dopo passo ogni sviluppo dei lavori che il gruppo Fs sta eseguendo. Siamo attenti fin dall’avvio del progetto e lo saremo fino a quando gli interventi saranno terminati e la nuova stazione sarà completata”. “Una sala d'attesa nuova – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati - allestita al momento con arredamenti provvisori ma in buone condizioni. Il nuovo arredo arriverà nelle prossime settimane insieme ai nuovi infissi e alle nuove porte, ma per il momento si è deciso comunque di aprirla per iniziare a dare nuovi servizi per i pendolari”. Il nuovo locale destinato alle toilette è in fase di ultimazione, comprenderà tre bagni, tra uomini, donne e diversamente abili, una nursery e un locale tecnico. Confermato a novembre l'arrivo delle nuove pensiline, che saranno installate sia lungo il binario 1 che sul binario 3, così da poter affrontare l’attesa dei treni al riparo dagli agenti atmosferici. In questi giorni sarà avviato il lavoro di rifacimento di Piazzale Matteotti, antistante la stazione. Il restyling consegnerà alla città una nuova stazione ferroviaria, moderna e organizzata, pronta a fornire un servizio che possa soddisfare l’evoluzione infrastrutturale e la richiesta, sempre in crescita, da parte dell’utenza cittadina e turistica. Nel 2024 invece prenderà avvio la progettazione per la ristrutturazione della stazione di Santa Severa, l’inizio dei lavori è previsto per il 2025.

