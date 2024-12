SANTA MARINELLA – «Approvato il consuntivo della Santa Marinella servizi con un utile di 354 euro. Una smentita a tutte quelle persone che davano la Società partecipata del Comune in crisi ed in difficoltà».

Lo affermano all’unisono il presidente della Santa Marinella servizi srl Fabio Iachini e il sindaco Pietro Tidei.

«La S.M.S. Srl è una Società in piena vitalità e pienamente efficiente, che si sta trasformando e rafforzando in funzione di nuove attività. Tra le prospettive c’è la possibilità di gestire le farmacie comunali – sottolineano Iachini e Tidei – Si sta lavorando per reperire altre commesse da privati, infatti ci sono contatti con i proprietari dell’ex cementificio-Cerrano. A breve inizierà la stagione balneare che vedrà impegnato il personale della S.M.S. Srl sulle spiagge libere più affollate a salvaguardia dei bagnanti. Si procederà anche con l’attivazione dei parcheggi sterrati a pagamento adiacenti alle maggiori spiagge libere. Tutto questo darà la possibilità a molti giovani di trovare occupazione anche se stagionale».

«Altro obbiettivo importante da raggiungere tra il 2024/2025 – aggiungono – sarà quello di rafforzare la squadra del verde con l’assunzione di personale e l’acquisizione di migliori attrezzature da lavoro per far fronte alla grande mole di lavoro, alla quale non sempre si riesce a far fronte».

