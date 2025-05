SANTA MARINELLA - Il gruppo consiliare di centrodestra, esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del consiglio comunale di Santa Marinella, della mozione urgente presentata nella seduta del 5 maggio per sollecitare la riapertura del sottopassaggio della stazione ferroviaria, attualmente chiuso per lavori in corso.

“La nostra mozione, firmata dai sette consiglieri comunali di centrodestra – dicono le minoranze della Lista Civica Fiorelli sindaco, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega e di Noi Moderati - nasce dalla preoccupazione concreta per la sicurezza dei cittadini e degli utenti del servizio ferroviario, costretti da settimane a disagi significativi. Il rischio che qualcuno, nel tentativo di accedere al binario 3 lato via IV Novembre, possa attraversare indebitamente i binari è reale, ed è nostro dovere politico e civile prevenirlo».

«Abbiamo chiesto formalmente al sindaco, alla giunta e a tutto il consiglio - aggiungono i consiglieri - di assumere ogni iniziativa utile presso Rfi e la ditta esecutrice dei lavori, per scongiurare il protrarsi della chiusura del sottopassaggio, individuando soluzioni rapide ed efficaci che garantiscano l’incolumità pubblica e l’accessibilità alla stazione, specialmente in vista del periodo di massimo afflusso turistico. Ringraziamo tutti i consiglieri che hanno votato a favore, per aver riconosciuto la fondatezza della nostra proposta e per aver scelto di sostenere un atto di responsabilità condivisa, a tutela dell’interesse collettivo. Il nostro impegno come gruppo di centrodestra continuerà a essere volto alla difesa dei diritti dei cittadini, della sicurezza e dello sviluppo della nostra città”.

