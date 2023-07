SANTA MARINELLA - Stamani, intorno alle 9, i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia, sono intervenuti presso un appartamento del civico 19 in via dei Fiori, per soccorrere una donna anziana che, per un malore, non riusciva ad aprire la porta per chiedere aiuto.

La signora, una romana che vive ormai stabilmente a Santa Marinella e che ha una figlia a Roma, con il cellulare ha contattato la badante, che a sua volta ha avvertito i vigili del fuoco e la Misericordia.

Sul posto sono giunti immediatamente i pompieri che hanno dovuto ricorrere all'utilizzo di una scala che hanno collocato al terzo piano dello stabile, per raggiungere la donna che abita nel piano inferiore attraverso una finestra del balcone.

Una volta dentro, i vigili del fuoco hanno trovato la donna a terra comunque ancora in vita. Dopo aver aperto il portone di casa, hanno fatto accedere i sanitari dell'Ares 118 della Misericordia, che dopo una prima analisi della situazione, hanno caricato la signora su una barella di primo intervento e portata successivamente al San Paolo di Civitavecchia con un'ambulanza.

La donna non è la prima volta che chiede aiuto ai vicini. Lo scorso anno, era rimasta chiusa sul balcone ed ha cominciato a gridare fino a quando i residenti della zona non hanno avvertito i vigili del fuoco che l'hanno liberata.