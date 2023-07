SANTA MARINELLA - E’ definitivamente rientrata l’emergenza causata dalla presenza dell’alga tossica nella zona di Capolinaro. Tutte le spiagge e gli specchi acquei della zona a nord della costa, sono di nuovo balneabili e possono essere frequentate in tutta sicurezza dai bagnanti. “Una notizia positiva che credo rassicuri tutti i cittadini e i villeggianti di Santa Marinella – dice il sindaco Tidei - si tratta di dati ufficiali che ci sono stati comunicati dall' Arpa Lazio a seguito delle ultime analisi compiute su campioni di acqua di mare e che pertanto ci consentono oggi di dire che tutto il nostro mare è perfettamente balneabile e fruibile. E’ stato necessario emettere un divieto che però riguarda la sola zona di Castelsecco, che sempre sulla base di quanto riportato nella nota dell’Arpa, ci indica la presenza di fioritura algale di Ostreopsis ovata. Siamo convinti che le forti correnti marine degli ultimi giorni faranno sì che tra poche ore anche in questa zona, sarà possibile revocare il provvedimento di divieto di balneazione in quanto i valori torneranno entro i parametri di normalità. Avvertiamo coloro che vorrebbero recarsi in questo piccolo tratto di mare che al momento occorre attendere che il fenomeno si esaurisca e non interessi più nessuna spiaggia del nostro litorale. Siamo obbligati non appena riceviamo le note dello Arpa Lazio, unico ente deputato ad eseguire tali controlli, ad emettere subito i conseguenti provvedimenti di divieto di balneazione. Ribadisco però, come avevo già asserito domenica scorsa, che i divieti non sono provocati da fenomeni di inquinamento chimico o batteriologico del mare, ma che sono adottati solo perchè era stata riscontrata una fioritura algale, oltre i limiti di sicurezza e di Ostreopsis Ovata”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA