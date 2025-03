SANTA MARINELLA – I conti non tornano. Il consigliere comunale Alessio Magliani della lista Tidei, alle luce dei nuovi assetti e incarichi, entra di diritto nel dibattito politico amministrativo che attraversa la città di Santa Marinella e chiede una immediata revisione delle deleghe al fine di dare adeguata visibilità alla Lista Tidei che ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del sindaco Tidei.

«Come capogruppo della Lista Tidei non plaudo alle scelte personali adottate dal signor Vinaccia di cui ho grande stima e ne riconosco abilità politica e capacità amministrativa – dice Magliani - frutto dei tanti incarichi svolti nella pubblica amministrazione, ma riconduco il tutto a scelte personali e magari prospettiche di cui gliene auguro la migliore sorte».

«Diversamente – prosegue Alessio Magliani – mi domando dov’è la novità? Questa amministrazione targata 2023 purtroppo non vede seppur con nuovi schieramenti politici e civici in maggioranza la vera novità politica amministrativa ma solo un valzer dei soliti in giro qua e là in cerca di autore. Ricordo che la Lista Tidei è stata la seconda in termini di preferenze assolute rappresentando la vera novità fatta di anime per lo più civiche, attestandosi poco sotto il Pd, storico partito strutturato e diffuso in città. Ad oggi, in qualità di consigliere comunale eletto dal popolo e capogruppo in consiglio comunale, invece di innescare una polemica sterile sulle azioni personali di ognuno, di cui ripeto non me indigno ne nutro un senso d imbarazzo o responsabilità, chiedo apertamente che questa maggioranza ormai eterogenea a due anni dall’elezione faccia un salto di qualità andando a ridistribuire le deleghe secondo le rappresentanze della maggioranza in consiglio comunale, dando equità e dignità a chi ha veramente e palesemente, conti alla mano, contribuito alla vittoria al primo turno, credendo in un programma del vicino 2023,invitando tutti ad abbandonare logiche personalistiche e di opportunità ponendo sempre al centro il bene della collettività che siamo richiamati a gestire e tutelare al di fuori di ogni logica spartitoria che per mia natura etica e professionale

non mi appartiene».

«Ricordo – sottolinea il consigliere – che la Lista Tidei non ha nessun rappresentante in giunta né in altri organi amministrativi, staff e di nessun altro genere non riuscendo cosi di fatto ad essere parte attiva della vita amministrativa, a differenza dei vari gruppi che hanno tutti rappresentanti vari come assessori, vicesindaco, presidente del consiglio, candidati al consiglio comunale nei vari staff, addirittura anche il “gruppo misto” che per naturale collocazione non dovrebbe partecipare alle attività della maggioranza conta un assessore all’attivo».

«Credo infine fermamente nelle capacità amministrative del sindaco e ne riconosco la sua lungimiranza – conclude Magliani – pertanto rimango disponibile e fiducioso per discutere sui nuovi assetti politici non più procrastinabili in rappresentanza dei quasi 900 elettori che hanno votato la Lista che ha consentito la mia elezione, diversamente appare chiaro il tentativo di marginalità che si intende dare a tale rappresentanza in vantaggio di altre forze politiche».

