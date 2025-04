LADISPOLI – Ha ricevuto un encomio solenne Gaspare De Santis, l’infermiere 33enne che il 2 marzo scorso ha soccorso un uomo colto da un infarto in strada salvandolo con l’utilizzo di un defibrillatore preso in un centro sportivo. A distanza di tempo i due si sono rivisti nell’aula consiliare ed è stato un momento emozionante. Il sindaco ladispolano e l’intero consiglio comunale hanno conferito un encomio solenne all’infermiere infermiere e istruttore Blsd, per il coraggioso intervento. Gaspare si trovava casualmente nelle vicinanze quando ha notato la situazione critica. «Appena ho capito la gravità – racconta – ho pensato subito al defibrillatore del centro sportivo vicino, obbligatorio per legge nelle palestre. Sono corso a prenderlo». Poi foto di rito e abbraccio tra i due. «Ladispoli è orgogliosa di Gaspare – aggiunge il primo cittadino Alessandro Grando – un esempio di come la preparazione e il coraggio possano fare la differenza tra la vita e la morte. A nome dell’intera città, lo ringraziamo con profonda gratitudine». Il signor Giovanni è apparso in buone condizioni ed è stato accompagnato dalla sua famiglia.

