BASSANO ROMANO - Una petizione rivolta al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per chiedere la messa in sicurezza e la valorizzazione di Villa Giustiniani a Bassano Romano. L’associazione Bassano Partecipa lancia ufficialmente una raccolta di firme per sollevare il caso di Villa Giustiniani, della necessità della sua tutela, a partire dalle sue mura perimetrali che, in molti tratti, sono state colpite da crolli senza che le istituzioni preposte siano intervenute. «Quella di Villa Giustiniani, con il palazzo, i 20 ettari di giardino e la casina di caccia - spiegano Paola Marchetti e Giancarlo Torricelli di Bassano Partecipa -, è una vicenda annosa che, nonostante lo stanziamento di 9 milioni di euro nel 2018, fatica ad assumere i contorni del recupero e della valorizzazione. Affreschi di grande valore a rischio, infissi cadenti, infiltrazioni, crolli. Puntelli che dovevano servire a gestire l’emergenza che invece sono diventati definitivi». «Quello dell’associazione Bassano Partecipa - aggiungono Marchetti e Torricelli - è un grido di dolore, rivolto alle istituzioni, a quanti potrebbero intervenire ed invece fanno finta di niente, perfino con il paradosso di soldi stanziati e, al tempo stesso, alcuni tratti delle mura perimetrali che costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità, dal momento che rischiano di cadere addosso alle persone, come nel caso della colonna laterale la Porta Urbica di via della Stazione». Accanto alla petizione, l’associazione dà appuntamento a domenica 19 gennaio alle 10 in largo Mazzini, dove una passeggiata racconto si snoderà lungo le mura perimetrali, testimoniandone lo stato di degrado e, al contempo, il loro valore storico, paesaggistico e di identità locale. La passeggiata sarà guidata dall’attore e regista Raffaello Fusaro. La storia di Bassano Romano è strettamente intrecciata a quella del suo prezioso Palazzo e della Villa. «Difenderne la sua integrità, il suo valore, pretendere la sua salvaguardia e tutela, significa difendere il patrimonio culturale del paese, l’Italia, che, non ha caso, ha inserito la difesa del paesaggio in costituzione», concludono Marchetti e Torricelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA