CERVETERI - Conto alla rovescia a Due Casette per la Sagra del Melone giunta alla seconde edizione. Da domani fino a domenica tante iniziative culinarie, culturali e musicali. La Pro Loco sta lavorando da mesi all'evento, al quale prenderanno parte, si stima, oltre 10mila mila persone. Dopo il successo della passata stagione la macchina organizzativa si è collaudata e nella grande area situata fronte la piazza della località, vi saranno stand, mercatini, esposizione di macchine agricole e un’area food dedicata a prodotti locali, in primis il melone, un frutto che alle Due Casette si coltiva da quasi un secolo. Poi spettacoli per ogni età, anche per i giovani che potranno intrattenersi con musica dancing e comicità. Da parte del consigliere di Cerveteri, Gianluca Paolacci, sono arrivati i complimenti a tutti i volontari.

