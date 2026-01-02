LADISPOLI «Come Assessore alle Attività Produttive, informo che è stato pubblicato l’avviso pubblico con la domanda per l’assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali in occasione della 73ª Sagra del Carciofo Romanesco». Archiviato il Capodanno, per palazzo Falcone è già tempo di pensare alla festa del prelibato ortaggio. I vari commercianti potranno farsi sotto con le proposte. «Invito tutti gli interessati – prosegue Marongiu – a consultare attentamente l’avviso e seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sul sito ufficiale del Comune, dove sono disponibili la modulistica e tutte le informazioni utili». Le domande potranno essere presentate a partire da oggi 2 gennaio 2026, secondo le modalità previste.